POL-UN: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Schwerte (ots) - Am Dienstag (31.12.2024) brachen Unbekannte gegen 23:00 Uhr einen Tabakautomaten in der Reichshofstraße auf. Aus dem Automaten wurden Zigarettenschachteln entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden. Redaktionelle Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Unna Presse- und ...

mehr