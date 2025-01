POL-UN: Schwerte - Zigarettenautomat aufgebrochen

Bergkamen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag (31.12.2024) um 12:30 Uhr bis Mittwoch (01.01.2025) um 14:45 Uhr gewaltsam in eine Doppelhaushälfte im Wacholderweg eingedrungen. Die Täter schlugen eine Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten das Haus. Ob etwas entwendet wurde steht nach ersten Erkenntnissen noch nicht fest. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen ...

