POL-UN: Unna - Einbruch in Einfamilienhaus am Zedernweg - Zeugen gesucht

Bönen (ots) - In der Zeit von Dienstag (31.12.2024) um 17:45 Uhr bis Mittwoch (01.01.2025) um 01:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schattweg. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheibe des Schlafzimmers ein und verschafften sich Zutritt in das Haus. Es wurden Münzen in einem vierstelligen Wert, Bargeld in einem dreistelligen Wert, ein Tablet und Schmuck in einem vierstelligen Wert entwendet. ...

mehr