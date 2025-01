Polizeidirektion Hannover

POL-H: Neustadt a. Rbge.: 89-Jährige Fußgängerin stirbt nach Kollision mit Pkw - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Montagabend, 27.01.2025, ist in Esperke, einem Ortsteil von Neustadt, eine 89-Jährige aus Neustadt von einem Pkw erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Sie verstirbt kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befährt eine 82-jährige Neustädterin mit Ihrem Citroen gegen 17:30 Uhr die Lange Straße in Richtung Wisselweg. Zur gleichen Zeit geht die 89 Jahre alte Frau mit ihrem Rollator am rechten Fahrbahnrand in gleicher Richtung. Der Pkw erfasst daraufhin die Fußgängerin von hinten. Dabei wird die 89-Jährige lebensgefährlich verletzt und von hinzugerufenen Rettungskräften erstversorgt. Zur weiteren Behandlung wird sie in ein Krankenhaus gebracht, wo sie schließlich ihren Verletzungen erliegt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Hergang machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /js, fab

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell