Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Protesten erwartet

Hannover (ots)

Am Donnerstagvormittag, 30.01.2025, will die Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. für ihre Anliegen demonstrieren. Die Kundgebungen werden im Bereich des Schützenplatzes und des Landtages stattfinden. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, sich in den Bereichen auf Einschränkungen einzustellen.

Durch die Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. wurde für Donnerstag, 30.01.2025, eine große Kundgebung in Hannover angekündigt. Geplant ist eine Auftaktkundgebung auf dem Schützenplatz, danach ein Demonstrationszug zum Landtag und eine Abschlusskundgebung auf dem Platz der Göttinger Sieben, bzw. den anliegenden Grünflächen am Leibnizufer. Eine parallel stattfindende Demonstration von Tierschützern wird als Aufzug im Bereich der Innenstadt stattfinden. Starten wird der Demonstrationszug am Holzmarkt und enden auf dem Hannah-Arendt-Platz.

Der Bereich der Karmarschstraße, zwischen dem Friedrichswall und der Schmiedestraße wird für die Versammlungen gesperrt. Daher rät die Polizei Hannover allen Verkehrsteilnehmern sich auf Beeinträchtigungen einzustellen, mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen und wenn möglich den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Aufgrund der Anreise und der Auftaktveranstaltung stehen am Donnerstagvormittag nur sehr begrenzt Parkplätze auf dem Schützenplatz zur Verfügung. /fas, js

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell