POL-H: Nachtragsmeldung: 73-Jähriger aus Hannover-Limmer ist wieder da

Hannover (ots) - Aufgrund der aktuellen bundespolitischen Entwicklungen haben sich am Freitag, 31.01.2025. in Hannover mehrere Hundert Menschen versammelt. Zu einer angezeigten Versammlung im Bereich der CDU-Landesgeschäftsstelle kamen in der Spitze 260 Teilnehmende zusammen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen. ...

