Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tuningtreffen mit Folgen für einige Beteiligte

Willich-Münchheide (ots)

Am Samstagabend gegen 21.20 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Viersen Kenntnis über ein mögliches Tuning-Treffen im Gewerbegebiet Willich-Münchheide. Insgesamt hatten sich dort mehr als 50 Personen mit in der Spitze 30 bis 40 Autos versammelt. Zwei Autos drehten bei Eintreffen der ersten Streifenteams auf einem Platz Donuts. An beiden Autos war zu diesem Zeitpunkt kein Kennzeichen angebracht. Während die Insassen an einem Fahrzeug schnell ein Kennzeichen anbrachten, als sie die Beamtinnen und Beamten sahen, zog der Fahrer des zweiten Autos es vor, die Flucht zu Fuß zu ergreifen. Das Auto mit den frisch angebrachten Kennzeichen, die nicht zu diesem Auto gehörten, entfernte sich dann auch recht schnell. Der andere Wagen wurde schließlich samt innen liegender Kennzeichen, die ebenfalls nicht zum Auto gehörten, sichergestellt. Auf verschiedene Beteiligte warten nun Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen. Die Ermittlungen dauern an. /hei (19)

