Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit

Grefrath (ots)

Dass der Slogan "Rauchen gefährdet Ihre Gesundheit" auch in einem ganz anderen Zusammenhang stimmt, mussten am Sonntagabend zwei junge Männer in Grefrath feststellen. Ein 18-jähriger Grefrather war mit seinem Auto und einem 17-jährigen Nettetaler als Beifahrer unterwegs auf der Viersener Straße in Grefrath. Nach seinen eigenen Angaben fiel ihm seine E-Zigarette in den Fußraum, unter das Bremspedal. Er habe sich dann während der Fahrt heruntergebeugt, um diese aufzuheben. Er verriss das Lenkrad nach rechts, kam von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden sowohl er als auch sein Beifahrer leicht verletzt. Damit hat der Genuss der E-Zigarette zwar nicht die Lunge des Fahrers geschädigt, aber sowohl seine Gesundheit als auch die seines Beifahrers in Mitleidenschaft gezogen. Tipp der Polizei: Wenn Ihnen irgendetwas herunterfällt, dann fangen Sie auf gar keinen Fall während der Fahrt an, danach im Fußraum zu suchen. Einfach weiterfahren ist auch nicht schlau, denn tatsächlich könnte der Gegenstand unter die Pedale rutschen und im schlimmsten Fall eine Bremsung verhindern. Von daher: Halten Sie so bald wie möglich gefahrlos an, machen Sie den Motor aus und suchen Sie dann in Ruhe nach dem heruntergefallenen Gegenstand. /hei (16)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell