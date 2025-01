Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Garten- und Landschaftsbaubetrieb

Viersen (ots)

Am 05.01.2025 gelangten unbekannte Täter gegen 02:15 Uhr in einen Garten- und Landschaftsbaubetrieb an der Tönisvorster Straße in Viersen-Süchteln. Nach dem Aufbrechen einer Eingangstüre wurde ein Bürogebäude betreten, wodurch ein Alarm ausgelöst und registriert wurde. Durch den Alarm wurden die unbekannten Täter vermutlich an einer weiteren Tatausführung gehindert und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der Einbruch wurde gegen 08:00 Uhr festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (14)

