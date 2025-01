Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nach Mülltonnenbrand: Zwei Verdächtige angetroffen

Viersen-Süchteln (ots)

Nach dem Brand eines Papierstapels und einer Mülltonne auf dem Gelände der LVR-Klinik am Siebenweg in Süchteln konnten Einsatzteams am Samstagabend zwei verdächtige Jugendliche antreffen. Gegen 20.45 Uhr hatte eine Mitarbeiterin von einem Büro aus ein Rappeln an den Mülltonnen wahrgenommen. Sie sah einen jungen Mann, der aus einer Tonne Papier entnahm, dazu vier weitere Personen. Als alle fünf weggelaufen waren, habe sie ein kleines Feuer bemerkt. Sie alarmierte einen Kollegen, der das Feuer löschte und dann in die Richtung fuhr, in die sich die beobachteten jungen Männer entfernt hatten. Dabei entdeckte er gegen 21 Uhr eine brennende Mülltonne, die er ebenfalls selbst löschte. Mehrere Streifenteams fahndeten dann und konnten später zwei Jugendliche feststellen. Einen 16-jährigen Deutschen aus Viersen trafen sie an der Ecke Neustraße/Jägerstraße an. Einen erst 14-jährigen Deutschen aus Nettetal konnten sie auf der Straße Wasserwerksgarten einholen, nachdem er vor ihnen weggelaufen war. Beide wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen und die Suche nach den anderen drei Tatverdächtigen dauern an. /hei (17)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell