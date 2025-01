POL-VIE: Radlader verschwunden - wer hat Hinweise?

Willich-Anrath (ots) - Am Freitag, den 03. Januar, kam es um 17:50 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Bogenstraße/Hochbendstraße in Anrath. Ein 52-jähriger Mann aus Willich fuhr aus der Innenstadt in die Hochbendstraße. An einer Ampelkreuzung wollte er nach links in die Bogenstraße in Richtung Raiffeisenstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Fußgänger aus Tönisvorst, der die Ampel ...

mehr