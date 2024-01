Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (85) Hund verursachte Verkehrsunfall - Herrchen leistete Widerstand

Nürnberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (25.01.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Hund und einem Pkw. Das Herrchen des Hundes zeigte sich im Anschluss unkooperativ und leistete Widerstand.

Der 67-jährige Fahrer eines Citroen war kurz vor 13:00 Uhr auf dem Marthweg im Bereich Herpersdorf unterwegs. An der Kreuzung zur Straße An den Weihern rannte unvermittelt ein Hund auf die Straße. Der 67-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und touchierte das Tier an dessen Hinterläufen. Der Pkw-Fahrer stellte sein Fahrzeug ab und sprach den Hundehalter an, auch um sich um die Regulierung des am Citroen entstandenen Sachschadens zu kümmern. Der 22-jährige Hundehalter ging hierauf jedoch nicht ein und setzte seinen Weg stattdessen fort.

Auch gegenüber der daraufhin verständigten Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd verhielt sich der Mann alles andere als kooperativ. Ihm mussten schließlich auf Grund seines aggressiven Verhaltens vor Ort vorsorglich Handschellen angelegt werden. Bei der Festnahme erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen. Im unweit geparkten Fahrzeug des Mannes fanden die Polizisten eine geringe Menge Betäubungsmittel auf.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie, des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

