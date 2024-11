Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Holger Kox neuer Wachleiter der Polizeiwache Nord

Krefeld (ots)

Am vergangenen Montag, dem 4. November 2024, führte Polizeipräsidentin Ursula Mecklenbrauck den Ersten Polizeihauptkommissar Holger Kox offiziell als neuen Wachleiter der Polizeiwache Nord an der Kleinewefersstraße ein. Der bisherige Wachleiter, Erster Polizeihauptkommissar Andreas Heinrich, verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand.

1996 begann Holger Kox mit seiner Ausbildung seine Karriere bei der Polizei. Seine ersten vier Jahre verbrachte er im Wach- und Wechseldienst der Autobahnpolizei Mühlheim an der Ruhr. 2003 wechselte Kox nach Krefeld, wo er im Wach- und Wechseldienst an der Polizeiwache Nord tätig war. 2014 übernahm er Aufgaben als Stabsmitarbeiter in einer Führungsstelle, bevor er 2019 Wachdienstführer an der Polizeiwache Süd wurde.

2023 wechselte Holger Kox wieder zur Polizeiwache Nord, wo er bis heute als Dienstgruppenleiter fungierte. Anfang des Jahres 2024 wurde Kox zur Vertretung des Wachleiters der Polizeiwache Nord ernannt. Seit dem 1. November ist Holger Kox der neue Wachleiter.

Der 48-Jährige ist in Krefeld-Uerdingen aufgewachsen und lebt heute in Kempen-Tönisberg. Die Polizei war für ihn schon seit dem Abitur 1996 ein echter Traumberuf, dem er mit großem Engagement nachgeht.

Auch abseits des Berufs ist Kox in seiner Heimatregion verwurzelt und im Fußballsport engagiert. In seiner Kinder- und Jugendzeit spielte er bei Bayer 05 Uerdingen und war später im Seniorenbereich für den VFR Fischeln in der Oberliga aktiv. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn widmete er sich zehn Jahre lang als Jugendleiter beim VFL Tönisberg der Nachwuchsarbeit und ist dort bis heute Trainer der B1-Jugend. "Mir macht es viel Spaß, meine Erfahrungen im Kinder- und Jugendfußball einzubringen ", so Kox über seine Leidenschaft für den Fußball.

"Es ist ein Privileg, meinen Traumberuf in meiner Geburtsstadt ausüben zu dürfen und täglich mit engagierten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten", so Kox. "Die Verbundenheit zu Krefeld war mir immer wichtig, und ich freue mich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen, die das Amt des Wachleiters der Polizeiwache Nord mit sich bringt." (204)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell