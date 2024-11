Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Neue Judokurse des Polizeisportvereins

Krefeld (ots)

Im Januar 2025 bietet der Polizeisportverein Krefeld einen neuen Judokurs für Kinder an. Beim Judo wird nicht nur die körperliche Fitness gefördert, sondern auch die Persönlichkeit, das Sozialverhalten und die Fairness. Ab dem 9. Januar werden Kinder ab sieben Jahren in eine neue Anfängergruppe aufgenommen - sie können dann unverbindlich vier Wochen lang am Training teilnehmen. Danach ist eine Neuaufnahme in dieser Altersgruppe erst wieder im Januar 2026 möglich. Das Training findet jeden Donnerstag von 17 bis 18.30 Uhr im Judozentrum Krefeld, Gladbacher Straße 601 (ehemalige TEW-Kampfbahn gegenüber dem Stahlwerk - Bezirks-Sportanlage vor der Brücke rechts), statt.

Für Kinder zwischen vier und sieben Jahren gibt es eine Gruppe, die mittwochs von 17 bis 18 Uhr trainiert. Hier werden die Kinder spielerisch an Judo herangeführt, eine Anmeldung ist das ganze Jahr über möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.psvkrefeldjudo.de. (203)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell