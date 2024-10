Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Schneller Erfolg nach PKW-Diebstahl

Krefeld (ots)

Krefeld - Am frühen Donnerstagmorgen (31. Oktober 2024) wurde im Krefelder Stadtteil Inrath ein hochwertiger PKW mit "Keyless-Go-System" entwendet. Kriminelle Banden haben sich darauf spezialisiert, die Funkwellen zwischen dem Schlüssel und dem PKW abzufangen und sich so Zugang zu verschaffen, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Dank der schnellen Reaktion der sächsischen Kollegen und der raschen Ausschreibung des gestohlenen Fahrzeugs im polizeilichen Fahndungssystem, konnte der Wagen auf dem Weg nach Polen festgestellt und verfolgt werden. Eine Festnahme der Täter war nicht möglich, jedoch ließen sie das Fahrzeug in einem Feld zurück und setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei appelliert erneut an Fahrzeughalter von PKW mit "Keyless-Go-System", geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Für weitere Hinweise zu vorbeugenden Maßnahmen können Sie sich an das Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz (Tel.: 02151 634 4902) wenden. (200)

