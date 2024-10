Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Moped kracht in Pkw

Zella-Mehlis (ots)

Der 16-jährige Fahrer ein Mopeds kam Samstagnachmittag zwischen Zella-Mehlis und Benshausen auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit dem Pkw einer entgegenkommenden 39-jährigen Autofahrerin zusammen. Der Jugendliche verletzte sich schwer und musste mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die 39-Jährige blieb zum Glück unverletzt. An Moped entstand Totalschaden und am Auto ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

