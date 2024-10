Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Mehrere Haltestellenhäuschen beschädigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (27. Oktober 2024) wurden zwischen 20:00 und 20:30 Uhr die Scheiben eines Bushaltestellenhäuschens in der Breslauer Straße zerstört. Gegen 21:40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einer Sachbeschädigung am Insterburger Platz gerufen, bei der die Scheiben eines Geschäftes beschädigt wurden. Auf der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Beamten zwei weitere Haltestellenhäuschen fest, deren Scheiben ebenfalls zerstört worden waren. Betroffen waren die Haltestellen in der Gubener Straße und in der Pappelstraße. Gegen 21:30 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Insterburger Platz, wie zwei dunkel gekleidete Personen gegen die Scheiben des Geschäftes schlugen und sich anschließend zu Fuß Richtung Uerdingen entfernten. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht ist noch unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (199)

