Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fahrerflucht nach Unfall mit Radfahrer: Polizei sucht schwarzen Pkw

Krefeld (ots)

Nach einem Unfall an der Kreuzung von Mündelheimer und Viktor-Jakubowicz-Straße sucht die Polizei nach einem schwarzen Pkw, vermutlich einem älteren 1er-BMW. Das Auto war am Dienstag (5. November 2024) gegen 11:30 Uhr mit einem Fahrrad kollidiert und hatte danach die Flucht Richtung Königsberger Straße ergriffen. Der 54-jährige Radfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei unter 02151 6340 oder über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (202)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell