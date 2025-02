Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tödlicher Unfall nahe Gehrden: Auto kollidiert frontal mit Transporter - Pkw-Fahrerin erliegt vor Ort ihren Verletzungen

Hannover (ots)

Beim Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Transporter ist am Dienstag, 04.02.2025, eine 42-Jährige nahe Gehrden ums Leben gekommen. Die Frau war aus auf der Kreisstraße (K) 231 bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sie mit dem entgegenkommenden Transporter zusammenstieß.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 42-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 13:35 Uhr mit ihrem Peugeot 207 die K 231 in Richtung Weetzen. Zwischen Gehrden und der Bundesstraße 217 kam die Autofahrerin in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn. Kurz darauf kollidierte das Fahrzeug mit einem Paket-Lieferwagen, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen, verstarb die Autofahrerin am Unfallort. Der 32 Jahre alte Mann am Steuer des Lieferwagens erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten blieb die K 231 für mehrere Stunden voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

