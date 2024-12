Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Leicht verletzt

Willstätt (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am Dienstagmorgen in der Sandgasse. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 74-jährige Mercedes-Fahrer gegen 8 Uhr auf einen ordnungsgemäß, am Straßenrand geparkten PKW gefahren sein. Aufgrund leichter Verletzungen musste der Mercedes-Lenker anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Willstätt unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Sachverhalt wurde von den Beamten des Polizeiposten Appenweier aufgenommen.

