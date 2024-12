Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Streit in Unterkunft

Steinach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in einer Unterkunft in der Hauptstraße zu handfesten Streitigkeiten zwischen alkoholisierten Bewohnern. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 40 und 45 Jahren kurz nach Mitternacht Familienzuwachs gefeiert haben, was einem Mitbewohner offenbar zu laut war. Ein 31-Jähriger soll hierbei mit einem Werkzeug auf die feiernden Männer losgegangen sein. Der 45-Jährige soll daraufhin den Angreifer attackiert und verletzt haben. Die beiden 31 und 45 Jahre alten Widersacher trugen beide Verletzungen davon, wobei der jüngere mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.



