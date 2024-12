POL-OG: Bühl - Dieseldiebstahl, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am Dienstagabend wurden bislang unbekannte Einbrecher in einem Wohnhaus in der "Weizer Straße" gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Unbekannten gegen 22 Uhr gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten verschafft haben und dabei sehr laut gewesen sein, was die Aufmerksamkeit einer Bewohnerin weckte. Ein lauter Schrei der Frau dürfte die Eindringlinge in die Flucht geschlagen und somit ...

