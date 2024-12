Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Übelriechender Geruch

Offenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein übelriechender Geruch zu einem Polizeieinsatz in der Stadtmitte geführt. Gegen 14 Uhr wurde den Beamten des Polizeireviers Offenburg in den Räumlichkeiten einer Schule am "Kronenplatz" ein mutmaßlicher Gasaustritt gemeldet. Eine von einem Sachverständigen der Feuerwehr Offenburg durchgeführte Messung verlief im Hinblick auf schädliche Gase negativ. Nach derzeitigen Feststellungen dürfte ein Schwefelgemisch für den mutmaßlich Streich verantwortlich gewesen sein. Verletzungen oder Reizungen bei Personen in der Schule sind bislang nicht bekannt.

