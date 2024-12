Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand in Werkstatt

Nachtragsmeldung

Offenburg (ots)

Nach dem Brand in einem Industriebetrieb in der Wilhelm-Röntgen-Straße am Dienstagmorgen sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg abgeschlossen. Im laufenden Betrieb setzte offenbar ein glimmender Metallspan einen Filter einer Anlage in Brand. Das Feuer beschränkte sich dabei auf das Innere dieser Anlage, offene Flammen traten nicht aus. Mitarbeiter versuchten zunächst den Brand mit den vorhandenen Feuerlöschmitteln einzudämmen. Insgesamt wurden zwölf Mitarbeiter durch das Einatmen von Rauchgasen beeinträchtigt. Drei von ihnen wurden leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Klinikum Offenburg gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Neben 30 Wehrleuten und 10 Fahrzeugen der Feuerwehr Offenburg, waren Rettungskräfte des ASB, DRK und Malteser samt Notarzt mit 14 Helfern vor Ort. Die Polizei war mir zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Dienstag, 17.12.2024, 10:43 Uhr

Offenburg - Brand in Werkstatt

Nach einem Brand in einer Werkstatt in der Wilhelm-Röntgen-Straße am Dienstagmorgen, sind derzeit Einsatz-und Rettungskräfte vor Ort. Gegen 9:45 Uhr begann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eine Maschine aus noch unbekannter Ursache an zu brennen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Sechs Mitarbeiter mussten aufgrund eingeatmeter Rauchgase durch den Rettungsdienst betreut werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg sind derzeit noch mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Beamte des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

/rs

