POL-OG: Bühlertal - Autos in Brand geraten

Offenburg (ots) - Für einen Polizeieinsatz hat am Dienstagnachmittag der Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße "Am Sägeteich" gesorgt. Gegen 14:15 Uhr soll ein 22-Jähriger gegen Zimmertüren anderer Bewohner geschlagen haben. Anschließend sei er in die Küche gegangen und habe zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter mit einem Küchenmesser bedroht. Die verständigten Polizeibeamten konnte den in einem ...

mehr