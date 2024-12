POL-OG: Kappelrodeck - Werkzeuge von Baustelle entwendet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Nach dem Brand in einem Industriebetrieb in der Wilhelm-Röntgen-Straße am Dienstagmorgen sind die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg abgeschlossen. Im laufenden Betrieb setzte offenbar ein glimmender Metallspan einen Filter einer Anlage in Brand. Das Feuer beschränkte sich dabei auf das Innere dieser Anlage, offene Flammen traten nicht aus. Mitarbeiter versuchten zunächst den Brand ...

