POL-OG: Rheinbischofsheim - Glückspielautomaten gewaltsam geöffnet

Rheinbischofsheim (ots)

Unbekannte Langfinger haben sich am Dienstag zwischen 0:30 Uhr und 11 Uhr an Spielautomaten einer Kellerbar in der Sternenstraße zu schaffen gemacht. Ersten Erkenntnissen zu Folge gelangten sie über die Eingangstür in die Räumlichkeiten und knackten dort bei ihrer Suche nach Bargeld diverse Glücksspielgeräte. Mit dem erbeuteten Bargeld gelang den Eindringlingen im Anschluss die Flucht. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen.

