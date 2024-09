POL-PPKO: Wohnhausbrand in 57567 Daaden - Folgemeldung Eine Person verstorben

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Seit Mittwochmorgen, den 18.09.2024, ist die 15-jährige Shania Rayegani aus dem Internat "Carpe Diem" in Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst. Letzter bekannter Aufenthaltsort ist der McDonalds in Bad Neuenahr-Ahrweiler am Mittag des 18.09.2024, wo sie vermutlich in Begleitung war. Regulär wohnt die Vermisste in Freiburg im Breisgau und besucht in Bad Neuenahr-Ahrweiler lediglich das Internat. ...

