Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, Sand - Brand in Keller

Willstätt, Sand (ots)

Am Dienstag kam es in der Straße "Industriegebiet" zu einer starken Rauchentwicklung im Kellerraum eines Einfamilienhauses. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften glimmende Holzspäne hierfür verantwortlich gewesen sein. Wie der Haufen Holzspäne in Brand geriet, ist noch Teil der weiteren Ermittlungen. Durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Willstätt, welche mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann ausrückte, konnten alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden begrenzt sich bislang auf die vom Rauch ausgehende Geruchsbelästigung. Die Bewohner konnten nach den abgeschlossenen Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

/sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell