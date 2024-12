Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - In Getränkemarkt eingestiegen, Hinweise erbeten

Gutach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher sind von Dienstag auf Mittwoch in einen Getränkemarkt in der Hauptstraße eingedrungen. Hierzu wurde eine Scheibe im Frontbereich des Gebäudes beschädigt, um in den Verkaufsraum einzusteigen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse über mögliches Diebesgut vor. Der angerichtete Sachschaden wird von den Beamten des Polizeipostens Wolfach auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07834 8357-0 bei den Ermittlern.

/wo

