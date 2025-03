Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streitigkeit an Tankstelle endet mit Messerattacke: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Ein Streit zwischen drei Kunden einer Tankstelle im Bereich der Eisenschmiede in Kassel endete am gestrigen Sonntagabend für zwei Männer aus Kassel mit Schnittverletzungen an den Händen. Vom Täter fehlt bislang jede Spur, weshalb die Polizei noch nach Zeugen sucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 21:25 Uhr. Wie sich bei der Befragung der Beteiligten herausstellte, war es bereits im Verkaufsraum der Tankstelle zum Streit im Kassenbereich bekommen, wobei der unbekannte Täter den beiden anderen Kunden vorwarf sich vorgedrängelt zu haben. Als sich die Auseinandersetzung dann in den Außenbereich verlagerte, zückte der noch Unbekannte nach Angaben der beiden Männer im Verlauf ganz plötzlich ein Messer und versuchte auf den 19 und den 24-Jährigen einzustechen. Beide konnten den Angriff mit den Händen abwehren, sodass außer oberflächlichen Schnittverletzungen an den Handrücken keine weiteren Verletzungen entstanden. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Henkelstraße und kann von den beiden Männern wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 175 cm groß

- Südosteuropäisches Erscheinungsbild

- Lockige schwarze Haare zu einem Zopf gebunden

- Schwarze Jacke

- Schwarze Hose mit einem längsseitigen weißen Streifen

- Schwarze Schuhe

Die beiden Opfer wurden zur weiteren Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei Kasseler Polizei unter 0561- 910 9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell