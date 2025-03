Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Verkehrsunfall bei Schloss Wilhelmsthal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Montag kam es auf der K 46 am Caldener Schloss Wilhelmsthal zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte ein anderer Autofahrer das neben der Straße stehende und brennende Fahrzeug um kurz nach Mitternacht entdeckt, woraufhin er sofort die Feuerwehr und die Polizei alarmiert hatte. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fahrer eines roten Kleinwagens zuvor auf der Rasenallee aus Ahnatal-Heckershausen kommend unterwegs und an der Einmündung zur Kreisstraße 46 aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Bordstein gefahren. Im Anschluss schleuderte der Pkw gegen die Steinmauer des Schlosses Wilhelmsthal, wo es mutmaßlich infolge der Wucht des Aufpralls Feuer fing und komplett ausbrannte. Für den Fahrer des Kleinwagens kam leider jede Hilfe zu spät, er verstarb noch in dem Fahrzeugwrack. Die Identität des Verstorbenen konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Totalschaden an dem Pkw, der sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Mit weiteren rund 12.000 Euro schlägt der Schaden an der Steinmauer zu Buche. Die Unfallstelle musste etwa bis 3:30 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern an.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Fahrweise des roten Kleinwagens im Bereich der Unfallstelle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter Tel. 05671-99280 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell