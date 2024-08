Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz in Schulen

LPI Gotha (ots)

Derzeit ist die Polizei an mehreren Schulen aufgrund eingegangener anonymer digitaler Drohschreiben im Schutzbereich der LPI Gotha im Einsatz. Bei den Schulen handelt es sich um ein Gymnasium im Engelsbacher Weg in Friedrichroda, ein Gymnasium in der Nebestraße in Eisenach, eine Gesamtschule in der Schulstraße in Stadtilm und ein Gymnasium in der Gerhard-Hauptmann-Straße in Ilmenau. Der Schulbetrieb wurde eingestellt, es befinden sich keine Schüler und Lehrer in den Gebäuden. An einem weiteren Gymnasium in Ilmenau mit ihren Standorten in der Herderstraße bzw. Karl-Liebknecht-Straße liefen ebenfalls polizeiliche Erstmaßnahmen, hier konnte der Schulbetrieb jedoch wieder aufgenommen werden. Es wurden umgehend polizeiliche Maßnahmen zur Verifizierung einer möglichen Gefährdungslage eingeleitet und unter anderem intensive Ermittlungen zum Verfasser des Schreibens initiiert. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrenlage vor, das Bildungsministerium und das Schulamt sowie die Schulleitungen sind involviert. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell