Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 45-jähriger Mann stirbt bei tragischem Unfall auf landwirtschaftlichem Hof

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall auf einem landwirtschaftlichem Hof in Kaufungen, bei dem ein 45-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der eingesetzten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo war am Vormittag ein Bulle aus dem Stall des Hofes ausgebrochen. Der Landwirt war offenbar im Begriff, das Tier allein in den Kuhstall zurückzutreiben, wobei er mutmaßlich eine Absperrbake nutzte. Hierbei wurde der 45-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen von dem Bullen in die Ecke eines Gangs im Stall gedrängt und an eine Wand geschleudert. Die dabei erlittenen Verletzungen waren so schwer, dass für den Landwirt jede Hilfe zu spät kam und er noch am Unfallort verstarb. Eine Anwohnerin hatte noch Schreie aus dem Stall gehört und sofort den Rettungsdienst alarmiert. Die hinzugeeilten Rettungskräfte und die Polizei konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die weiteren Ermittlungen zu dem tragischen Unfall, in die auch die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft eingebunden ist, werden beim K 11 der Kasseler Kripo geführt.

