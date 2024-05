POL-HB: Nr.: 0305--Personal im Schwimmbad verprügelt

Polizei Bremen

Personal im Schwimmbad verprügelt

Ort: Bremen-Neustadt, OT Alte Neustadt, Neustadtswall Zeit: 29.05.24, 10.45 Uhr

Bislang unbekannte Täter griffen am Mittwoch Mitarbeiter eines Schwimmbades in der Neustadt an und verletzten sie. Zwei Männer und eine Frau mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Die Polizei sucht Zeugen der Attacke.

Der Jugendgruppe wurde vormittags aufgrund unangemessenen Verhaltens von den Mitarbeitern ein Hausverbot erteilt und der Zutritt ins Hallenbad am Neustadtswall verweigert. Daraufhin schlug ein Hauptakteur einem 31-jährigen Angestellten in den Nacken. Die anderen Jugendlichen griffen danach weiteres Personal an und prügelten mit Fäusten auf sie ein. Anschließend flüchteten die vier bis sechs Jugendlichen in Richtung Schulstraße.

Durch die Schläge wurden eine 26-Jährige, ein 48 Jahre alter Mitarbeiter und der 31-Jährige verletzt. Sie mussten nach einer Erstbehandlung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Bei den Tätern soll es sich um 16 bis 18 Jahre alte Jugendliche mit dunklen Haaren gehandelt haben. Sie trugen Shirts, einer war mit einem orangenen Oberteil unterwegs. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

