Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Aktueller Stand zur Vermissten aus Lauscha

Lauscha (ots)

Die seit Samstagabend vermisste 36-Jährige aus Lauscha wurde auch im Rahmen der erneuten, groß angelegten Suche am Dienstag nicht aufgefunden. Ein Großaufgebot Thüringer Polizeibeamter sowie zahlreicher Unterstützungskräfte suchten Waldgebiete, angrenzende Ortschaften und Talsperren bislang ohne Erfolg ab. Auch vage Hinweise, wonach die Gesuchte sich in kommunenähnlichen Unterbringungen in Rheinland-Pfalz, Niedersachsen oder Baden-Württemberg aufhalten könnte, wurden ergebnislos abgeprüft. Die Ermittlungen der KPI Saalfeld dauern weiterhin an. Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse werden die Suchmaßnahmen selbstredend erneut aufgenommen bzw. fortgesetzt. Jedoch gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Hinweise auf den Verbleib der Frau oder die Umstände des Verschwindens. Das drei Wochen alte Mädchen befindet sich weiterhin in Obhut des Sonneberger Jugendamtes.

