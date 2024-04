Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Bärlauchpflücker unterwegs

In einem Waldstück bei Kupferzell-Füßbach pflückten vor zwei Wochen mehrere Personen unerlaubt fast 2,5 Tonnen Bärlauch. Die Personen ernteten das Kraut aus einem Waldstück am Weinbergweg, als der Besitzer auf sie aufmerksam wurde und schließlich die Polizei informierte. Weil nicht bekannt ist, ob die Personen auch an anderen Orten unerlaubt Bärlauch im großen Stil pflückten, werden etwaig betroffene Waldbesitzer gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem sich eine unbekannte Person nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Künzelsau mit ihrem Wagen einfach aus dem Staub machte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer war wohl gegen 15.45 Uhr auf der Langenburger Straße unterwegs, als er kurz vor dem Ortsausgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem, auf einer Verkehrsinsel angebrachten Verkehrszeichen kollidierte. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Es blieben lediglich schwarze Fahrzeugteile von dem unbekannten Auto zurück. Der Schaden an der Verkehrseinrichtung kann bislang noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

