Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Auto brennt aus

Ursache unklar

Bocholt-Mussum (ots)

Ereignisort: Bocholt-Mussum, Bundesstraße 67;

Ereigniszeit: 20.04.2023, 17.15 Uhr;

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstag ein Auto in Bocholt-Mussum in Brand geraten. Der Fahrer war auf der Bundesstraße 67 unterwegs, als er im Rückspiegel Qualm aufsteigen sah. Er hielt am Straßenrand an und stieg aus. Im Heckbereich brannte die Limousine. Wenig später wurde der gesamte Mercedes ein Raub der Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Bundesstraße musste während des Einsatzes gesperrt werden. Zur Versorgung möglicher Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Fahrer in ein Krankenhaus. Neben dem Wagen wurden auch die Fahrbahn, die Böschung sowie ein Teil einer Leitplanke bei dem Geschehen gegen 17.15 Uhr beschädigt. Das Kriminalkommissariat 11 in Borken hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell