Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der B 109 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

PR Wolgast (ots)

Am 16.01.2024 gegen 18:00 Uhr ereignete sich auf der B 109 zwischen den Ortschaften Ziethen und Karlsburg, Hohe Salchow, eine schwerer Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Nach derzeitigen Ermittlungstand befuhr die 63-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Seat die B 109 von Ziethen in Richtung Karlsburg. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 86-järhiger deutscher Staatsangehöriger am Fahrbahnrand und beräumte dort Schnee. Plötzlich betrat er unvermittelt die Fahrbahn und wurde hier frontal vom PKW erfasst. Der 86-jährige verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Im Bereich der Unfallstelle kam es im Zeitraum von 18:15 Uhr bis 21:40 Uhr zu einer Vollsperrung. Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde am Unfallort im Einsatz. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde ein Mitarbeiter der DEKRA zur Unterstützung der Unfallaufnahme und genaue Ermittlung der Unfallursache eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Kriminalpolizei Wolgast geführt.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell