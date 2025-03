Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach schwerem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss: Festgenommener wehrt sich gegen Blutentnahme und verletzt Krankenpflegerinnen und Polizisten

Kassel (ots)

Calden/Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Montagnachmittag wurden die Beamten der Polizeistation Hofgeismar gegen 16:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 7 bei Calden in Höhe der Kläranlage gerufen. Dort war nach bisherigem Ermittlungsstand der Fahrer eines VW in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Toyota kollidiert. Die Frau am Steuer des Toyota, eine 49-Jährige aus Breuna, erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, weshalb sie von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der 46-jährige Fahrer des VW aus Gelsenkirchen blieb zwar unverletzt, allerdings stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei ihm fest.

Da der Mann so stark alkoholisiert war, dass sogar ein Atemalkoholtest scheiterte, wurde er zur Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt in das Krankenhaus nach Hofgeismar gebracht. Dort wehrte er sich erheblich gegen die Blutentnahme, indem er nach den Krankenpflegerinnen, dem Arzt und den vier eingesetzten Beamten schlug. Zwei Krankenschwestern und zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Der 46-Jährige muss sich daher nun neben Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Nach Entnahme der Blutprobe, die nun Aufschluss über seine genaue Alkoholisierung geben soll, sowie nach Sicherstellung seines Führerscheins wurde der Tatverdächtige am Abend entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

