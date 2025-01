POL-MFR: (85) Seat entzog sich Kontrolle - Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Gunzenhausen (ots) - Am Samstagabend (25.01.2025) brachen zwei bislang unbekannte Personen in ein Wohnanwesen in Gunzenhausen ein. Die Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Bewohnerin eines Anwesens in der Schlesierstraße kam gegen 18:50 Uhr nach Hause und hörte verdächtige Geräusche aus der Erdgeschosswohnung. Als sie laut rief, kamen ihr zwei mutmaßliche Einbrecher ...

