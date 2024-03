Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wer hatte Rotlicht missachtet ?

Am Mittwoch stießen in Ulm ein Auto und eine Straßenbahn zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem VW Caddy in die Kreuzung Böfinger Straße / Böfinger Steige ein. Dort war auch ein 61-Jähriger mit der Straßenbahn der Linie 1 in die Kreuzung eingefahren. Verletzt wurde niemand. Bislang ist unklar, wer an der Kreuzung tatsächlich Grün hatte. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Die Polizei schätzt den Schaden an dem VW auf rund 10.000 Euro, den an dem Schienenfahrzeug auf ca. 5.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es auf dem Schienennetz zu Verkehrsbehinderungen. Deshalb hatte die SWU einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

