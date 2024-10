Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall weggefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024, im Zeitraum von ca. 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Rotkreuzstraße in Neustadt einen ordnungsgemäß geparkten grauen VW Touran. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte hiernach seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern. Am VW Touran entstand ein erheblicher Streifschaden entlang der Fahrerseite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

