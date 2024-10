Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Haßloch (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle im Lachener Weg in Haßloch wurde am Donnerstagabend ein PKW festgestellt, dessen 21-jährige Fahrerin zunächst keinen Führerschein vorlegen konnte. Im Verlauf der Kontrolle wurde den Beamten ein Foto einer angeblichen belgischen Fahrerlaubnis vorgelegt, die die Dame zum Führen des PKW berechtigen sollte. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch, dass besagte Fahrerlaubnis gefälscht war und die junge Frau ohne die erforderliche Berechtigung das Fahrzeug führte. Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell