FW Datteln: Wohnungsbrand in Datteln fordert 3 Feuerwehren

Datteln (ots)

Um 15:41 Uhr wurde die Feuerwehr Datteln zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr auf der Dortmunder Straße alarmiert. Der sich zufällig in der Nähe befindliche B- Dienst traf innerhalb kürzester Zeit ein und bestätigte einen voll ausgedehnten Wohnungsbrand, der sich bereits auf den Dachstuhl ausgebreitet hatte. Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf Feuer 4 erhöht, was zur Folge hatte, dass alle Einheiten der Feuerwehr Datteln alarmiert wurden. Die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit alarmierte Feuerwehr Waltrop wurde um eine zusätzliche Drehleiter ergänzt.

Nur durch den intensiven Einsatz von 2 Drehleitern mit Wenderohr sowie gerade in der Anfangszeit bis zu 3 Trupps im Innenangriff konnte ein Übergreifen auf benachbarte Wohnungen und den gesamten Dachstuhl verhindert werden. Um die Löschwasserversorgung sicher zu stellen, musste für die Einsatzdauer auch die B235 voll gesperrt werden, da die Schläuche vom Hydranten zu den Fahrzeugen über die Hauptverkehrsader gelegt werden mussten.

Die zu Beginn anstehende Vermutung mehrerer Personen im Gebäude konnte nicht bestätigt werden, auch wurde bei dem Einsatz keine Person verletzt. Das gesamte Gebäude ist zunächst nicht mehr bewohnbar, da die Energiezufuhr zum Gebäude durch den Energieversorger abgestellt wurde.

Alle Bewohner kommen bei Bekannten unter.

Während der Einsatzzeit sicherte eine zusätzliche Drehleiter des Löschzuges Recklinghausen Suderwich sowie ein Dattelner Fahrzeug der Wehr den Grundschutz des Stadtgebietes ab. Die Alarmierung aufgrund einer Ölspur im Stadtgebiet konnte durch diese Kräfte abgearbeitet werden.

Insgesamt befanden sich über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Datteln, Feuerwehr Waltrop, Feuerwehr Recklinghausen sowie des Rettungsdienstes der Stadt Datteln und Castrop- Rauxel im Einsatz.

Aufgrund einer erforderlichen Brandwache dauerte der Einsatz bis ca. 20:00 Uhr.

Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell