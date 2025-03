Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe bestehlen Baunataler Senioren mit Zetteltrick: Hinweise auf Täterin und Komplizen erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Das Opfer dreister Trickdiebe wurde am gestrigen Dienstagnachmittag eine Seniorin aus Baunatal. Eine bislang unbekannte Täterin hatte sich gegen 16:30 Uhr unter dem Vorwand, einen Zettel und einen Stift zum Aufschreiben einer Nachricht für einen Nachbarn zu benötigen, Zutritt zur Wohnung der hilfsbereiten Rentnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Kieler Straße, nahe des Eutiner Wegs, verschafft. In der Küche lenkte die Unbekannte die Bewohnerin über einen längeren Zeitraum geschickt ab, während sich vermutlich ein Komplize in die Wohnung schlich und die anderen Räume nach Wertsachen durchsuchte. Die Täter erbeuteten eine größere Summe Bargeld sowie mehrere Schmuckstücke und flüchteten anschließend aus dem Haus. Die EG SÄM der Kasseler Kripo ermittelt nun wegen Trickdiebstahls und bittet um Hinweise auf die Täter.

Die Frau, die angeblich den Zettel benötigte und das Opfer ablenkte, kann wie folgt beschrieben werden: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, korpulente Statur, dunkle längere Haare, die zum Zopf gebunden waren, gelbe Sweatjacke, sprach Deutsch mit unbekanntem Akzent.

Von dem mutmaßlichen Komplizen, der von Nachbarn im Hausflur gesehen wurde, liegt derzeit folgende Beschreibung vor: Männlich, 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, untersetzte Statur, lichtes schwarzes Haar, Dreitagebart, auffällig schlechte Gesichtshaut, rote Jacke, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Zeugen, die am gestrigen Nachmittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die beiden Trickdiebe geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell