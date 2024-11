Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperliche Auseinandersetzung mit Pfefferspray Ludwigshafen - Mittte

Ludwigshafen (ots)

Am 16.11.2024 gegen 19:00 Uhr meldeten Zeugen über Notruf eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen am Berliner Platz in Ludwigshafen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch mehrere Polizeibeamte aufgesucht. Vor Ort konnten jedoch lediglich die Geschädigten, welche nach ersten Erkenntnissen unverschuldet in die Situation gerieten, angetroffen werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen 10-12 Personen gekommen war, wobei unteranderem auch sogenanntes Pfefferspray zum Einsatz kam. Im Anschluss seien die Täter in Richtung des Bahnhofes Ludwigshafen Mitte geflüchtet. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten mehrere Personen in unmittelbarer Nähe angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Einige von ihnen wiesen frische Verletzungen auf, welche auf den ersten Blick durch vorausgegangene Auseinandersetzung zurückzuführen waren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell