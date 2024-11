Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletzten Personen Ludwigshafen - Mundenheim

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 16.11.2024 gegen 10:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Saarlandstraße in Ludwigshafen in Fahrtrichtung Rheingönheimer Straße. Zunächst hielten drei aufeinander folgende PKW an einer Rotlicht anzeigenden Lichtzeichenanlage ordnungsgemäß an. Die Fahrerin des vierten PKW beabsichtigte, an der Lichtzeichenanlage ebenfalls hinter den vorausfahrenden Fahrzeugen anzuhalten, verwechselte - nach ersten Erkenntnissen - hierbei jedoch das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Dieser wiederum wurde durch den Aufprall auf den ihm vorausfahrenden PKW und auch dieser auf dessen vorausfahrenden PKW aufgeschoben. Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 90000EUR. Drei von vier PKW waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zwischenzeitlich musste die Saarlandstr. von der Pestalozzistraße bis zur Haltestelle "Südwest-Stadion" gesperrt werden.

Die Verursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ist zudem für die weitere Schadensregulierung verantwortlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell