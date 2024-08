Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.08.2024

Diepholz (ots)

PK Syke:

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Unfallort: 27211 Bassum OT Kastendiek Unfallzeit: 02.08.2024, ca. 15:20 Uhr

Am 02.08.24, gegen 15:20 Uhr, befuhr ein 26- jähriger mit seinem Motorrad die B51 in nördliche Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung zu den Pendlerparkplätzen an dem o.g. Bereich beabsichtigt ein 70- jähriger Pkw-Führer, welcher die B51 in südliche Richtung befuhr, zu wenden. Beim Wenden übersah der Pkw-Führer den Motorradfahrer, sodass es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der Motorradfahrer erleidet multiple Knochenbrüche, schwebt in Lebensgefahr und wird einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Fahrbahnen komplett gesperrt.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Unfallort: 27239 Twistringen, Nienburger Straße Unfallzeit: 02.08.2024, ca. 21:42 Uhr

Am 02.08.24, gegen 21:43 Uhr, befährt eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin die Nienburger Straße in Fahrtrichtung Twistringen. Aus bislang unbekannten Gründen kollidiert die Pedelec-Fahrerin mit einem vorhandenen Gartenzaun und verletzt sich dabei im Kopfbereich schwer. Sie wird einem Krankenhaus in Bremen zugeführt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergeben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung der Pedelec-Fahrerin, sodass zudem noch eine Blutprobe entnommen wird. Augenscheinlich entstand bei der Kollision kein Sachschaden.

PK Weyhe:

Verkehrsunfall mit verletzten Kradfahrer Unfallort: 28816 Stuhr, B51 Unfallzeit: 02.08.2024, ca. 05:00 Uhr

Ein 49-jähriger Weyher war am frühen Freitagmorgen, kurz nach 5:00 h, mit seinem Motorrad auf der B51 in Stuhr unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr er über eine Verkehrsinsel und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte er sich zum Glück nur leicht; an seinem Krad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Radfahrer Unfallort: 28816 Stuhr, Varreler Landstraße Unfallzeit: 02.08.2024, ca. 11:00 Uhr

Am Freitagvormittag, kurz vor 11:00 h, kam es in Stuhr-Varrel, auf der Varreler Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes-Benz und einem jungen Radfahrer. Eine 67-jährige Stuhrerin wollte mit dem Pkw aus dem Eichendorffweg auf die Varreler Landstraße einbiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 13-jährigen Stuhrers, der mit seinem Rad an der Varreler Landstraße fuhr. Er wurde dabei nur leicht verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Ältere Frau fährt mit ihrem Smart in ein Gartenhaus Unfallort: 28816 Stuhr, Harpstedter Straße Unfallzeit: 02.08.2024, ca. 10:25 Uhr

Eine 85-jährige Stuhrerin wollte auf dem Parkplatz der Volksbank an der Harpstedter Str. in Stuhr einparken. Unvermittelt gab sie aber stark Gas und beschleunigte mit ihrem Pkw Smart. Dadurch durchbrach sie zwei Zäune und kam erst in einem Gartenhaus wieder zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde nur die Fahrerin leicht verletzt.

PK Sulingen:

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer Unfallort: 27249 Maasen, Horst Unfallzeit: 03.08.2024, ca. 10:30 Uhr

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer kam es am Samstagvormittag, gegen 10:30 Uhr. Der 85-jährige Radfahrer befuhr mit seinem Pedelec die Straße Horst in Maasen und beabsichtigte die Maaser Straße zu überqueren. Hierbei übersah der Radfahrer den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW eines 28-Jährigen aus Maasen. Obwohl der Autofahrer noch versuchte, dem Radfahrer auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß nicht verhindert werden. Der 85-jährige Radfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Unfallort musste während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell