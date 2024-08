Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei sucht Eigentümer einer Schildkröte (Foto) - Syke, Einbruch und Diebstahl von Kennzeichen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Schildkröte gefunden (Foto)

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr haben Finder einer Polizeistreife eine Schildkröte übergeben. Die Schildkröte war herrenlos in Leeste, An der Weide Höhe Haus Nr. 6, unterwegs. Die Polizei nahm die Schildkröte in Obhut und brachte sie zur Dienststelle. Nach erster fachkundlicher Begutachtung handelt es sich um eine Rotwangen Schmuckschildkröte. Bis der Eigentümer gefunden ist, oder sich meldet, wird die Schildkröte artgerecht untergebracht und versorgt. Der Eigentümer und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu melden.

Stuhr - Auffahrunfall

Am Donnerstagmorgen gegen 09.30 Uhr musste ein 58-jähriger Pkw-Fahrer auf der B 51 (Hauptstraße) in Seckenhausen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 44-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der 58-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der 44-jährige Unfallverursacher stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine erste Überprüfung bestätigte den Verdacht. Nachdem er eine Blutprobe abgegeben hatte, wurde der 44-Jährige wieder entlassen. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 23000 Euro.

Syke - Diebstahl von Kennzeichen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte von zwei auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellten Pkw die hinteren Kennzeichen entwendet. Von einem Hyundai und einem Daewoo Chevrolet, die auf dem Parkplatz Am Ristedter Weg abgestellt waren, wurden die hinteren Kennzeichen abmontiert. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Einbruch

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch ein Oberlicht oberhalb der Eingangstür in den Verkaufsraum eines Marktes in der Waldstraße eingestiegen. Aus dem Verkaufsraum entwendeten die Täter ein Laptop, ein Tablet und andere Gegenstände und Lebensmittel im Wert von ca. 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

